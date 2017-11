Loods ligt vol met 600 kilo cocaïne

In de nacht van donderdag op vrijdag troffen politieagenten om 02.00 uur in een loods aan de Vrij Harnasch in het Zuid-Hollandse Den Hoorn ongeveer 600 kilo cocaïne aan. 'De politie hield drie verdachten aan', zo laat de politie vrijdagmiddag weten.

Lopend onderzoek

In een lopend politieonderzoek kwam informatie naar voren dat in een loods in Den Hoorn mogelijk verdovende middelen lagen opgeslagen. Agenten die in de vroege vrijdagochtend een onderzoek instelden, troffen in de loods ongeveer 600 kilo cocaïne aan.

Twee mannen in loods aangehouden

Twee in de loods aanwezigen mannen, een 48-jarige Hagenaar en een 50-jarige man uit Bussum, werden door agenten aangehouden. Tevens werd in een woning in Den Haag een 43-jarige Hagenaar aangehouden.

16 miljoen euro

De rechercheurs namen de cocaïne, met een geschatte waarde van 16 miljoen euro, in beslag. De cocaïne zal worden vernietigd. Alle drie de verdachten zitten vast en in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.