Politie houdt vermoedelijke schutter dodelijk schietincident Best aan

Vrijdag heeft de politie de vermoedelijke schutter van het dodelijke schietincident afgelopen zondagavond bij beachclub Sunrise in Best aangehouden. 'De stand van en zwaarwegende belangen in het onderzoek laten een nadere toelichting in dit stadium niet toe', zo licht de politie vrijdagmiddag de arrestatie toe.

Beachclub

Bij een schietincident op Ekkersweijer op zondagavond 5 november werd een 33-jarige inwoner van ’s-Hertogenbosch doodgeschoten. Een 34-jarige plaatsgenoot raakte lichtgewond. Het incident gebeurde op de parkeerplaats van de Beachclub, waar een feest gaande was.

In hoofd geschoten

Rond kwart voor twaalf werd gemeld dat er op de parkeerplaats iemand zou zijn neergeschoten. De schutter was er vandoor gegaan. Agenten troffen twee gewonde mannen aan waarvan het latere slachtoffer er zeer ernstig aan toe was. Hij bleek in het hoofd te zijn geschoten en overleed later in het ziekenhuis

Team Grootschalige Opsporing

De politie startte direct een onderzoek, waartoe een Team Grootschalige Opsporing (TGO) werd opgericht. Dat betekent dat vanaf het eerste moment zo’n twintig rechercheurs zich fulltime met de zaak bezig hebben houden. Ook na deze aanhouding gaat het onderzoek in volle omvang door.