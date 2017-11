Jaar cel en jeugd TBS geëist voor doodslag en verkrachting Romy (14)

Gesloten deuren

De zaak werd vrijdag voor de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht achter gesloten deuren behandeld, zoals gebruikelijk is bij minderjarige verdachten. Aanwezig in de zaal waren de ouders van zowel het slachtoffer als de verdachte, en enkele direct betrokkenen in het onderzoek. Bij wijze van uitzondering heeft het OM besloten een bericht uit te brengen met hierin een beknopte toelichting op het onderzoek, de strafeis en de overwegingen hierbij.

Fiets

Toen Romy op vrijdag 2 juni van dit jaar niet thuis kwam uit school, ging haar familie naar haar op zoek. Die middag werd ze door een passant gevonden in een sloot in Achterveld. Ze was toen al overleden. Hierop startte het rechercheonderzoek. Dichtbij de plaats waar ze werd gevonden, stond haar fiets op de standaard, met de oortjes van haar mobiele telefoon om het stuur.

Bloed

Op de kant bij de sloot werden sporen gevonden: kleding, slippers, haar zonnebril, kauwgom, bloed. Deze sporen werden voor onderzoek naar het NFI gestuurd en ondertussen werden getuigen gehoord, camerabeelden onderzocht en telefoongegevens opgevraagd.

Laatste appbericht Romy

Op basis van de camerabeelden en getuigenverklaringen kwam de 14-jarige klasgenoot al snel in beeld. Ook het laatste appbericht van Romy aan haar vrienden waarin ze aangaf dat de verdachte met haar mee wilde fietsen en dat zij hem echt eng vond, wees in zijn richting.

Geprobeerd alibi te regelen

Op zondagavond 4 juni werd hij aangehouden. De resultaten van het forensisch onderzoek bevestigden daarna zijn betrokkenheid. In de verhoren bij de politie heeft hij bekend dat hij Romy heeft verkracht en gewurgd. De officier van justitie is van mening dat hij door haar te doden heeft geprobeerd te voorkomen dat hij zou worden gepakt. Ook heeft hij haar in het water gegooid, telefoongegevens gewist en geprobeerd een alibi te regelen.

Uit het onderzoek naar de jonge verdachte komt een complexe problematiek naar voren met als conclusie dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De feiten zijn echter zo ernstig, aldus de officier van justitie, dat het passend is de maximaal op te leggen straf te eisen.

Maximaal 7 jaar jeugd TBS

Volgens de wet is dat jeugddetentie van één jaar voor een 14- of 15-jarige verdachte. Omdat er ook een langdurige behandeling nodig is, vroeg de officier daarnaast de maatregel PIJ op te leggen, ook wel jeugd TBS genoemd. Deze maatregel kan maximaal zeven jaar duren en kan daarna worden omgezet in TBS met dwangverpleging als daar gronden voor zijn.