Container met metaal uit Brazilië bevat 400 kilo cocaïne

In Rotterdam werd in een container op 19 oktober van dit jaar 400 kilo cocaïne ontdekt tussen metaal. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.

'Het HARCteam Rotterdam is op zoek naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor de invoer van de drugs in de Rotterdamse haven', aldus het OM.

Container uit Brazilië

De Douane ontdekte de cocaïne in een container die uit Santos in Brazilië kwam. De container was geladen met metaal. De drugs, met een waarde van zo’n 8 miljoen euro, zijn meteen vernietigd.

Onderzoek

Het HARCteam, een samenwerkingsverband van Douane, Fiod en Zeehavenpolitie is sinds de ontdekking van de drugs op zoek naar de mensen die betrokken zouden zijn bij de invoer. 'In verband met dat onderzoek kon de vangst eerder niet bekendgemaakt worden. Er zijn overigens nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek wordt voortgezet', aldus het OM.