Terreurverdachte hoort OM tbs en 2 jaar cel tegen zich eisen

Vrijdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) bij de rechtbank Rotterdam tbs met dwangverpleging en een gevangenisstraf van 2 jaar geëist tegen een terrorismeverdachte. 'De 23-jarige man uit Eindhoven was in augustus 2016 aangehouden', zo meldt het OM.

Plannen voor aanslagen

Hij stond terecht vanwege plannen die hij maakte om aanslagen te plegen op militaire doelen en publieke personen. Na zijn aanhouding verklaarde de man dat hij niet geloofde in het Nederlandse rechtssysteem en geïnteresseerd was geraakt in de radicale islam.

Kans op herhaling groot

De verdachte heeft een strafblad met eerdere bedreigingen van publieke personen en straatroven. Hij is verstandelijk beperkt, heeft een contactstoornis en is gefascineerd door wapens en geweld. De kans op herhaling wordt door gedragsdeskundigen als verhoogd ingeschat.

Beschermen

De eis van het OM tot tbs met dwangverpleging wordt ingegeven door de absolute noodzaak de maatschappij te beschermen.