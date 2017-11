Zandvoort wil Formule 1 terug, maar er is een hoop geld nodig

Onderzoek, uitgevoerd door economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio, wijst uit dat een terugkomst van de Formule 1 naar Zandvoort een reële mogelijkheid is. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Circuit Zandvoort en de gemeente Zandvoort, kijkt naar de haalbaarheid en economische impact van de Formule 1 in Zandvoort.