Vrouw op fiets overleden bij aanrijding in Amsterdam

Vrijdagmiddag 10 november 2017 rond vijf voor half vier is een hoogbejaarde vrouw op een fiets na een aanrijding op de kruising Ookmeerweg / Osdorperweg overleden.

De directe omgeving is afgezet en politiemensen van de VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) doen onderzoek. Zoals te doen gebruikelijk bij dit soort ernstige aanrijdingen is de bestuurder van de vrachtauto aangehouden en voor verhoor naar een politiebureau overgebracht. Politiemensen van het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen hebben deze ernstige aanrijding in behandeling.