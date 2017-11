Studenten op Intensive Care na gebruik GHB en alcohol

De twee studenten die vrijdagmorgen met spoed naar een ziekenhuis en in de goede handen van personeel van de Intensive Care zijn gebracht zijn buiten levensgevaar.

Vanmiddag heeft de politie contact gehad met beide studenten. Ze maken het naar omstandigheden weer goed. Naar hun eigen zeggen was het overmatig gebruik van alcohol en GHB de reden dat ze volledig en langdurig out zijn gegaan. Er zal verder geen onderzoek meer plaats vinden.

Out gaan

Door het gebruik van GHB kun je out gaan, je verliest je bewustzijn. Uit deze slaap kun je niet wakker gemaakt worden. Bewustzijnsverlies (out gaan) is een gevaarlijke toestand. Als de persoon niet gewekt kan worden, moet altijd 112 gebeld worden.