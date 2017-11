Nederlandse en Belgische dolfijnenvrienden vrijgelaten uit Japanse gevangenis

Zij zijn gearresteerd nadat twee van hen op 22 oktober 2017 een vreedzame protestactie uitvoerden in het dolfinarium Park Adventure World in Shirahama vanwege de wreedheden die Japan tegen dolfijnen begaat. Peter en Kirsten zijn toen tijdens een dolfijnenshow in het water gesprongen en hebben al watertrappelend spandoeken omhoog gehouden tegen de brute vrijheidsberoving van en moord op de dolfijnen. Peter, Kirsten en Clay zijn na 20 dagen weer vrij, maar laten we niet vergeten waarom zij deze actie hebben gedaan. Nu nog de vrijheid voor alle dolfijnen die gevangen zijn en overgebracht zijn naar dolfinariums wereldwijd en daar hun leven moeten slijten in gevangenschap om kunstjes te doen ter vermaak van de mens. Het vangen en doden van deze prachtige dieren moet stoppen.