'Vermoorde Iraniër werd al langer bedreigd, maar politie deed niets'

De 52-jarige Hagenaar kwam woensdagmiddag om het leven toen hij voor zijn woning werd neergeschoten. De hagenaar was lid van de Arabisch-Iraanse verzetsbeweging Arab Struggle Movement. De politie wil en kan gezien het lopende onderzoek voorlopig niks over de moordzaak kwijt.

''Voor het slachtoffer, en voor zijn nabestaanden, zetten wij alles op alles om te achterhalen wat er is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. En juist in het belang van het onderzoek is het nu zaak om zorgvuldig alles te onderzoeken. Op dit moment ingaan op vragen en geruchten, zou het onderzoek in een later stadium kunnen dwarsbomen. Daarom kiezen wij er op dit moment voor niet inhoudelijk op de zaak in te gaan. Zodra het onderzoek die ruimte biedt of dat noodzakelijk is, komen wij met informatie naar buiten.”

Omroep West meldt op basis van bronnen dat de afgelopen maanden tevergeefs bij de politie is gewaarschuwd dat het slachtoffer werd bedreigd. 'De politie heeft daar echter niets mee gedaan', zegt zijn vriend Adel Soiedi, die jarenlang samenwerkte met de leider van Arabisch-Iraanse verzetsbeweging Arab Struggle Movement. De politie kan nog niet reageren op de beschuldiging.

Volgens Soiedi kwamen er in de afgelopen periode veel bedreigingen binnen. 'Voordat Ahmad woensdag werd neergeschoten, heeft hij in de afgelopen zes maanden bewijsmateriaal aan de politie gegeven. Ze hebben daar niets mee gedaan. Waarschijnlijk hebben ze gedacht: "het is normaal".'