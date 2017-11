Baby met traumahelikopter naar ziekenhuis overgebracht na hondenbeet

In Rijswijk (NB) is vrijdagavond een baby gebeten door de huishond.

De baby is met traumaheli naar een ziekenhuis overgebracht, zo meldt de politie. Daar is de baby geopereerd. Over de gezondheidstoestand van de baby is nog weinig bekend.

De politie heeft de hond in beslag genomen. Het dier gaat voorlopig naar een speciale opvang. Na het bijtincident was er paniek in het gezin, zegt een woordvoerder van de politie. Het was niet de eerste keer dat deze hond heeft gebeten. De officier zal bepalen wat er met de hond gaat gebeuren.