'Dreigementen tegen Wilders steeds grover'

Ging het eerst nog om 100 à 200 aangiften per jaar, is dat nu 100 à 200 aangiften per maand. Wilders werd niet alleen vaker bedreigd, de dreigementen zijn ook 'erger en gruwelijker' geworden. Dit zegt Wilders zaterdag in een interview met de Telegraaf.

Verwensingen steeds grover

Het aantal aangiften van bedreiging is toegenomen omdat Wilders niet alleen nog aangifte doet van dreigementen via de mail, maar ook van dreigementen die hem via sociale media bereiken. Over de steeds grover wordende verwensingen zegt Wilders: 'Mijn maag draait ervan om'. Wilders moest na de moord op Theo van Gogh onderduiken. Hij werd al eerder bedreigd, maar hij moest onderduiken omdat op de computer van Van Goghs moordenaar, Mohammed B., een dreigbrief aan Wilders werd gevonden. De PVV-leider staat op de dodenlijsten van organisaties als Al Qaida en de Taliban.

Wilders heeft begrip voor het feit dat de verwerking van al die aangiften bij politie en justitie moeizaam verloopt. In de krant zegt hij; Ik denk dat je ongeveer een half politiekorps extra nodig hebt om ze allemaal te grijpen'.'