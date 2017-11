NRC: Omtzigt liet nepgetuige spreken op bijeenkomst over MH17, Omtzigt reageert op Twitter

Dit schrijft NRC Handelsblad zaterdag. De krant beschikt over sms-verkeer en geluidsopnames waaruit dat zou blijken. De getuige sprak, op de Vrije Universiteit in Amsterdan, tijdens een bijeenkomst over strafvervolging van de daders. Omtzigt regelde bij de organisatie spreektijd voor een afgewezen Oekraïense asielzoeker die verklaarde dat hij andere vliegtuigen in de lucht had gezien toen vlucht MH17 neerstortte. Rusland heeft na de ramp ook altijd verklaard dat de MH17 is neergeschoten door een Oekraïense straaljager.

Vrouw was getuigen neerstorten MH17

Op de bijeenkomst vertelt de man uit Oost-Oekraïen dat hij belangrijke informatie heeft over de ramp. De man verklaart dat hij andere vliegtuigen in de lucht gezien heeft toen de MH17 neerstortte. Dit verhaal geeft een heel ander beeld van de situatie, dan de situatie die wordt geschetst op basis van de bevindingen van het internationale onderzoek naar de ramp. De getuige klaagt er tegenover de toehoorders over dat de onderzoekers hem niet willen erkennen als getuige en als asielzoeker. Voor de bijeenkomst zou Omtzigt uitgebreid met deze Oekraïener hebben gesproken. Uit een geluidsopname blijkt dat de man toen via een tolk vertelde dat niet hij maar zijn vrouw getuige was, niet van het neerschieten maar van het neerstorten.

Omzigt zou volgens de krant in een 'sms met kernpunten' hebben geschreven dat de Oekraïener moest zeggen, via en tolk, dat hij zelf het vliegtuig had zien neerstorten. Echter, de Oekraïener was zelf geen getuige, zijn vrouw zou het toestel hebben zien neerstorten. Tegen NRC Handelsblad zegt Omtzigt het 'niet te hebben begrepen' dat de Oekraïner geen ooggetuige was van de ramp. Ook was voor Omtzigt niet duidelijk of de man al door het onderzoeksteam was gehoord. Omtzigt ontkent dat hij de getuige actief wilde beïnvloeden om twijfel te zaaien over de toedracht. 'Deze man voelde zich niet gehoord. Ik wil alleen dat alles rond MH17 goed wordt uitgezocht.' Nabestaanden van de slachtoffers van de MH17-ramp willen uitleg van Omtzigt

Reactie Omtzigt op Twitter

Op Twitter heeft Pieter Omtzigt gereageerd op het artikel in NRC Handelsblad. Omtzigt: 'In mijn gedrevenheid op dit dossier om vragen beantwoord te krijgen heb ik op deze bijeenkomst onzorgvuldig gehandeld. Dat betreur ik.'