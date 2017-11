Mijnenjager Zr. Mr. Schiedam ligt in Schiedam en is geopend voor publiek

Vanaf 10 tot en met 12 november ligt het marineschip Zr.Ms. Schiedam in Schiedam aan de Voorhavenkade. Zaterdag 11 en zondag 12 november is het schip tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur geopend voor publiek.

Tijdens deze openschip uren kan iedereen die wil een rondleiding krijgen over het buitenschip en de brug. Zr. Ms. Schiedam is een van de mijnenjagers van de marine. Deze schepen maken deel uit van de Alkmaarklasse.

De hoofdtaak van de mijnenjagers is het vrij houden van de zee, de kustwateren en de havenmondingen van explosieven. Daarnaast beschermen ze maritieme eenheden in een mijngevaarlijk gebied door mijnenbestrijdingsoperaties uit te voeren. Op de boeg staat de NAVO-aanduiding van de mijnenjager: M860.

In 2007 en 2008 voer de Schiedam onder meer voor Beneficial Cooperation. In dit samenwerkingsverband met België ruimen Nederlandse mijnenjagers explosieven in zee en kustwateren. Het schip voert ook vandaag de dag nog altijd actief rond bij diverse missies.