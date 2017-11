Actiegroep gaat bij Sinterklaasintocht toch demonstreren tegen Zwarte Piet

De landelijke intocht van Sinterklaas is op 18 november in het Friese Dokkum. Eerder had de actiegroep nog laten doorschemeren dit jaar geen acties te houden tijdens het kinderfeest.. Maar er is bij de gemeente Dokkum en de politie door KOZP toch een protest aangemeld.

Aan de actie zal een 'mars voor beschaving' voorafgaan. Op Facebook laat de actiegroep weten te kiezen voor een actie omdat 'verzet en protest zorgt voor verandering'. KOZP; 'In Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, is Zwarte Piet afgeschaft. De rest van Nederland houdt echter nog vast aan de racistische karikatuur.'