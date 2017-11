Nederlander (75) in Nepal aangehouden op verdenking van kindermisbruik en kinderpornografie

Vrijdagochtend heeft de politie, in een lopend internationaal onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen in het buitenland en kinderpornografie, in Nepal een 75-jarige Nederlandse verdachte aangehouden. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt.

Doorzoekingen

'Ook is vrijdagochtend een 46-jarige man aangehouden in zijn woning in Zuid-Holland. Er zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning en drie woningen in het zuiden van het land', aldus het OM.

De aanhoudingen en doorzoekingen vonden plaats in een onderzoek van het zedenteam van de Eenheid Zeeland-West-Brabant en de Landelijke Eenheid van de politie onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM).

Beperkingen

Bij de doorzoekingen van de woningen op de vier woonadressen in Nederland zijn veel (digitale) gegevensdragers, tickets, paspoorten en andere documenten aangetroffen en in beslag genomen. Deze in beslag genomen goederen zullen nader worden onderzocht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De uit Zuid-Holland afkomstige verdachte is in alle beperkingen gegaan en mag enkel contact houden met zijn raadsman of –vrouw.