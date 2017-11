Saxofonisten opgepakt na mishandeling in Apeldoorn

Zaterdagavond hebben politieagenten in Apeldoorn in een woonwijk in het centrum 5 personen aangehouden op verdenking openlijke geweldpleging. Een 38-jarige man zou door de groep mishandeld zijn naar aanleiding van een opmerking van hem over muziekoverlast van de groep muzikanten.

Saxofonisten

De man sprak de muzikanten die op saxofoons op straat aan het spelen waren én erg luidruchtig waren, hierop aan. Daarop werd het slachtoffer door enkele van hen geschopt en geslagen; hij liep daarbij verwondingen op aan hoofd en knie.

Aanhoudingen

De daders vertrokken deels in een busje, een ander deel ging een woning in diezelfde straat binnen. In die woning zijn de aanwezige personen korte tijd later door de politie aangehouden. Het gaat om 4 mannen en 1 vrouw. De verdachten variëren in leeftijd van 21 t/m 25 jaar en wonen deels in Apeldoorn.

Update:

In de loop van zondag hebben zich 4 mannen uit Duitsland gemeld; ook zij zijn aangehouden als verdachten in dit onderzoek. Deze verdachten zijn tussen de 20 en 26 jaar oud.