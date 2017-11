Dode bij groot ongeluk op A16, megafile en hoofdrijbaan naar Rotterdam afgesloten

Hierdoor is de hoofdrijbaan tussen het knooppunt Ridderkerk Noord en het knooppunt Terbregseplein afgesloten. Dit meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gegaan en er is ook een traumahelikopter opgeroepen. Ten minste één persoon is zwaargewond geraakt.

Rond half negen meldt de VID dat het verkeer op de A16 al in een enorm lange file staat. De file begint vanaf het knooppunt Zonzeel. Het staat vast over een lengte van 26 kilometer. Dat betekent minimaal een uur extra reistijd. Weggebruikers vanuit Brabant kunnen beter omrijden via Utrecht over de A27, de A12 en de A20. De A15 is namelijk ook geen optie, want naast dat het vaststaat bij het knooppunt Ridderkerk, staat er op de A15 in beide richtingen ook 11 kilometer file door ongelukken rondom Sliedrecht..

Rijkswaterstaat verwacht dat de totale afhandeling van het ongeluk nog tot het middaguur gaat duren. En tot die tijd moet er omgereden worden, Rijkswaterstaat adviseert zelfs om, indien mogelijk, de reis naar Rotterdam nog even uit te stellen.