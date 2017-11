EP-voorzitter pleit voor invoeren Europese belastingen om budget EU te verdubbelen

Dit enorme bedrag moet via EU-belastingen opgehaald worden. Volgens de Italiaan heeft de EU een groter budget nodig om bijvoorbeeld de migratiecrisis aan te pakken en voor de bestrijding van het terrorisme. Ook moeten de EU-landen gezamenlijk geld steken in economische groei. Dit zegt Tajani via een interview dat in de Duitse media verscheen.

Het is niet de bedoeling dat de lidstaten van de EU meer belasting moeten gaan betalen. Tajani pleit voor een Europese belasting. Als voorbeeld noemt hij belasting op financiële transacties op de aandelenmarkten.