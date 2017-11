Ook in hoger beroep 30 jaar celstraf en TBS voor dubbele 'kruipruimtemoord'

De nu 39-jarige man uit Lelystad, die een dubbele moord pleegde op zijn 41-jarige partner en haar 15-jarige dochter en de lichamen in de kruipruimte van de woning verstopte, is in hoger beroep veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Dit heeft het Gerechtshof in Leeuwarden maandagmiddag bekendgemaakt.

Kruipruimte

De man heeft zich in december 2015 in Lelystad schuldig gemaakt aan doodslag op zijn 41-jarige partner, met wie hij al jaren samenleefde. Vervolgens heeft hij zich vergrepen aan haar 15-jarige dochter, zijn stiefdochter, en haar verkracht. Het meisje is daarna door hem op gruwelijke wijze vermoord. De man heeft de dode lichamen verborgen in de kruipruimte van de woning van het gezin. De man heeft zich verder schuldig gemaakt aan het bezit van kinderporno.

Stoornis vastgesteld

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben de man onderzocht en een stoornis vastgesteld, die de man heeft beïnvloed bij het om het leven brengen van zijn vriendin. Deze stoornis speelde geen rol bij de verkrachting en moord op zijn stiefdochter. Voor die feiten is hij volledig toerekeningsvatbaar. Ten aanzien van de doodslag op de vriendin is hij dat in verminderde mate.

Geen levenslang

Het hof volgt de Advocaat-Generaal niet in zijn eis om levenslang op te leggen. De stoornis bij de man is dermate, dat het hof vindt dat een TBS behandeling de meest geëigende manier is om te voorkomen dat de man onvoldoende behandeld terugkeert in de samenleving. Bij een levenslange gevangenisstraf wordt, onder de huidige regelgeving, na 25 jaar bezien of resocialisatie mogelijk is.

Schadevergoeding

Aan de benadeelde partijen wordt een schadevergoeding toegekend voor de begrafeniskosten, voor de zoon en broer daarnaast ook vergoeding van therapiekosten en shockschade.