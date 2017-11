Duitser (36) opgepakt als verdachte dodelijke mishandeling met hamer

De Duitse politie heeft, in het onderzoek naar de dood van een 58-jarige man in Winterswijk, die met een hamer op zijn hoofd werd geslagen en als gevolg daarvan kwam te overlijden, een verdachte aangehouden.

'Het gaat om een 36-jarige man uit Duitsland. Hij werd aangehouden aan de Duitse grensovergang Kiefersfelden', zo meldt de politie maandagmiddag.

Zondag 29 oktober werd het slachtoffer met een auto aangereden op straat in Winterswijk. Getuigen zagen hoe iemand uit de auto stapte en het slachtoffer met een hamer op zijn hoofd sloeg. De zwaargewonde man werd naar het ziekenhuis gebracht, daar overleed hij de volgende dag.

Tips en getuigen

De politie startte een grootschalig onderzoek. Op straat werd sporenonderzoek gedaan en er werden getuigen gehoord. Meerdere keren werd in de media aandacht gevraagd om tips, bijvoorbeeld in Opsporing Verzocht en Bureau GLD. Mede dankzij die uitzendingen kwamen er tientallen tips binnen, die veelal gingen over de auto die gebruikt is door de dader.

Gisteren werd een passantenonderzoek gehouden in Winterswijk en Aalten. Vanwege een eerdere tip over de auto werd er ook in Aalten onderzoek gedaan. De heeft de politie verschillende mensen gesproken, de inhoud van die gesprekken wordt nog verder onderzocht. De politie is nog steeds op zoek naar de auto die gebruikt werd op 29 oktober. Meer informatie over deze auto kunt u hier vinden.

Overlevering

De man zit nu nog in Duitsland in de cel, maar Nederland heeft om overlevering gevraagd zodat de verdachte verhoord kan worden over zijn mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Op dit moment doet de politie geen verdere uitspraken over het onderzoek.