Vrouw (53) aangehouden op Schiphol in internationaal witwasonderzoek

Groot geldbedrag

De vrouw is op basis van de signalering direct aangehouden op verdenking van witwassen. In het onderzoek kwam naar voren dat de vrouw een groot contant geldbedrag heeft verstrekt aan de twee hoofdverdachten in het onderzoek, een 41- en 49-jarige man uit Schoonebeek. De vrouw uit Den Haag is ingesloten voor verhoor.

Actiedag

Op 14 maart 2017 was er een actiedag in het kader van dit onderzoek. Daarbij werden vijf mensen aangehouden en 30 panden doorzocht. In totaal is voor 8 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed. De destijds aangehouden verdachten zitten momenteel niet meer vast, maar blijven verdachte. Ze zijn onder algemeen schorsende voorwaarden heengezonden.

Vervolgonderzoek

Tijdens vervolgonderzoek is in Spanje nog eens beslag gelegd op een bedrag van bijna 900.000 euro. Dit bedrag zou bestemd zijn voor de twee hoofdverdachten.

Stand van zaken onderzoek

Het witwasonderzoek is nog niet afgerond. Mede doordat het om een internationaal onderzoek gaat, waarbij gebruik gemaakt wordt van internationale rechtshulpverzoeken, is het een tijdrovend onderzoek. Daarnaast is het een omvangrijk onderzoek. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het dossier aan het Openbaar Ministerie kan worden aangeboden.