Veroordelingen voor ontucht met minderjarig meisje

Drie mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor ontuchtige handelingen met een minderjarig meisje in Amersfoort. De mannen hadden op verschillende momenten seks met het meisje. Een 22-jarige man uit Amersfoort is vrijgesproken.

Het verrichten van seksuele handelingen met minderjarigen is strafbaar. Hier kan van worden afgeweken als de handelingen vrijwillig plaatsvonden, het leeftijdsverschil klein is en er eventueel sprake is van een relatie. De rechtbank oordeelt dat de drie mannen niet stil stonden bij de gevolgen voor het meisje en hun eigen lustgevoelens voor lieten gaan. De drie mannen hebben na hun aanhouding 2 dagen vastgezeten.

Respectloos

Een 20-jarige verdachte uit Hoogland is veroordeeld voor meerdere incidenten over een periode van anderhalf jaar. Toen de seksuele handelingen begonnen was hij 16 en zij 12. Uit de verklaringen van het meisje komt naar voren dat de seks deels vrijwillig was. Maar ook dat hij haar respectloos behandelde en gebruik maakte van haar ogenschijnlijke bereidwilligheid. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een jeugddetentie van 92 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 180 uur.

Meerdere incidenten

Een 22-jarige verdachte uit Amersfoort heeft meerdere keren seks gehad met het meisje van 14 jaar. De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 92 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk en een taakstraf van 180 uur.

Twee incidenten

Een 21-jarige man uit Almere heeft zich schuldig gemaakt aan twee incidenten met het toen 14-jarige meisje. Hij heeft bij de politie en tijdens de zitting volledige openheid van zaken gegeven. Ook heeft hij spijt betuigd. De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 2 dagen en een taakstraf van 150 uur.