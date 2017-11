Defensiehelikopter vliegt tegen hoogspanningslijn: duizenden huishoudens zonder stroom

Een Apache is maandagavond in Zoelmond tegen een hoogspanningslijn gevlogen. Het incident vond plaats rond 19.00 uur.

Meer dan 24.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom, zo meldt netbeheerder Liander.

Defensie oefent deze gehele week in het gebied met Apache helikopters. In deze oefeningen wordt ook geoefend in het laagvliegen, ook in het duister. De piloot wist het gevechtstoestel na de aanvaring veilig aan de grond te zetten. Liander meldt dat de stroomstoring rond 21.00 uur verholpen moeten zijn. Ook in plaatsen als Tiel, Culemborg en Beusichem is de stroom uitgevallen.

Niet eerste keer

In 2007 vloog een Apachehelikopter tegen een hoogspanningsmast in de Bommelerwaard. Ook toen gebeurde het ongeluk tijdens een oefening van Defensie. Toen kwamen zo'n 50.000 huishouden zonder stroom te zitten. De schade liep toen op tot een paar miljoen.