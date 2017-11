Brandpunt-journalist opgepakt in Griekenland

In Griekenland heeft de politie Brandpunt-verslaggever Sakir Khader opgepakt. Dat gebeurde maandagochtend bij de Grieks-Turkse grens. Hij werkte daar aan een reportage over immigranten.

Khader bevond zich op de Griekse oever van de grensrivier tussen Griekenland en Turkije. Hij was in het gezelschap van een groep Syrische vluchtelingen die naar Europa wilden. Rond 10.00 uur werd de groep, inclusief Khader, aangehouden door de Griekse politie.

De groep zou zijn aangehouden omdat de rivier militair gebied zou zijn. Dit heeft onze collega ter plekke nergens kunnen vaststellen.

Politie gelooft hem niet

Na de aanhouding werd het gezelschap afgevoerd naar het politiebureau. Khader had een Nederlands paspoort bij zich en twee Nederlandse perskaarten. Toch geloofde de Griekse politie niet dat hij een Nederlandse journalist is. Op het moment van schrijven zit Khader nog steeds vast. De Nederlandse ambassade in Athene probeert contact te leggen met de Griekse autoriteiten.

Reportage in grensgebied

Brandpunt filmde vorige maand al in precies hetzelfde gebied. Toen werkten Sakir Khader, Piet de Blaauw en Tom Kleijn aan een reportage over vluchtelingen die zich illegaal terug laten smokkelen richting Turkije en Syrië.