Helikopterpiloot die betrokken was bij poging ontsnapping PI, aan Nederland overgeleverd

Een 54-jarige Colombiaan die in Parijs werd aangehouden, is door de Franse autoriteiten overgeleverd aan Nederland. Volgens het OM was het de bedoeling dat de man de helikopter zou gaan besturen waarmee een 33-jarige veroordeelde uit de penitentiaire inrichting (PI) in Roermond zou worden bevrijd. Gisteren heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam de gevangenhouding voor negentig dagen bevolen.