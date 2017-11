OM eist 7 jaar gevangenisstraf voor overval bloemenhandelaar

De officier van justitie heeft vandaag voor rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van zeven jaar geëist tegen een 39-jarige man. Volgens de officier is er wettig en overtuigend bewijs dat de man betrokken was bij een gewelddadige overval op 10 juli 2003 op een 79-jarige bloemenhandelaar uit Zwolle.

De alleenstaande man werd in de vroege ochtend van donderdag 10 juli 2003 in zijn woning aan de Biltweg in Zwolle door twee onbekende mannen overvallen. Hierbij werd hij mishandeld, met een mes gestoken en vastgebonden met tape. De daders gingen er zonder buit vandoor.

Tijdens het Forensisch Onderzoek werden diverse sporen veiliggesteld, waaronder DNA. Desondanks leek de zaak jarenlang onopgelost te blijven en kreeg de status van een cold case. Eind 2016 kwam de 39-jarige man in beeld, na een match met een DNA-profiel uit een DNA-databank in Engeland, waar hij op dat moment verbleef. In juni 2017 werd hij overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten.

In 2014 werd een inmiddels 35-jarige man uit Enschede aangehouden voor betrokkenheid bij deze overval. Hij werd in 2016 door de rechtbank vrijgesproken. Het OM ging hier tegen in hoger beroep.

Ook vandaag betoogde de officier van justitie dat het OM de overtuiging heeft dat de Enschedeër bij de overval betrokken is. Bovendien heeft hij volgens de officier belastende verklaringen afgelegd over de aanwezigheid van de 39-jarige man in de buurt van de woning van het slachtoffer.

Verder is er DNA van de 39-jarige verdachte gevonden op de tape waarmee het slachtoffer vastgebonden was. Dit DNA zit na ruim 5 meter op de rol tape en op stukjes van latex handschoenen die aan de tape kleefden. Hieruit volgt volgens het OM dat degene van wie het DNA is, de rol niet alleen vastgehad, maar ook heeft afgerold. De verdachte zegt hierover dat hij dergelijke tape meerdere keren gebruikte en dat anderen de tape en de latex handschoenen vervolgens van hem meegenomen kunnen hebben. Dit scenario deed de officier vandaag af als zeer onwaarschijnlijk. De verdachte heeft ook geen informatie geleverd aan de hand waarvan dit scenario verder onderzocht en gestaafd kan worden.

De officier vindt een gevangenisstraf van zeven jaar op zijn plaats, gelijk aan de straf die in 2016 tegen de Enschedeër werd geëist.