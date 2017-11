Groot geldbedrag in afzuigkap aangetroffen

Hennepteam van het politiedistrict Hart van Brabant heeft maandag 13 november 2017 tijdens een integrale actie in samenwerking met de gemeente Tilburg in een woning in de wijk Wandelbos circa 13 kilo aan henneptoppen gevonden. Verder werd tijdens de daarop volgende zoeking onder leiding van de rechter-commissaris maar liefst ruim 100.00 euro aan contant geld aangetroffen, het grootste deel in de afzuigkap. De drugs en het geld zijn in beslag genomen.

De politie kreeg een anonieme tip dat in een woning in de wijk Wandelbos mogelijk een hennepkwekerij zou zitten. Volgens de melder waren de rolluiken altijd naar beneden en voorkomen zwarte lamellen inkijk. Er zou niemand wonen. Agenten van het Hennepteam stelden een onderzoek in. Er was niemand in het pand aanwezig. In de schuur en in de woning werden 15 zakken en sealbags met henneptoppen aangetroffen.

Vervolgens werd in overleg met de Officier van Justitie onder leiding van de rechter-commissaris verder gezocht. Er werden op diverse plaatsen stapeltjes bankbiljetten aangetroffen. Het ging onder meer om buitenlandse valuta. Tijdens het onderzoek in de keuken werd in de afzuigkap boven de metalen roosters een grote stapel bankbiljetten aangetroffen. Al de drugs en het geld werden in beslag genomen. Het gaat om ruim 100.000 euro. Het Hennepteam stelt samen met een financieel rechercheur een nader onderzoek in naar de personen die bij drugs en het aangetroffen geld betrokken zijn.