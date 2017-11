Verdachte schietpartij Blerick aangehouden

De politie heeft dinsdagmiddag in Rotterdam een 22-jarige man aangehouden. De man is een van de twee gezochte verdachten van het dodelijk schietincident in Blerick op woensdag 1 november. De verdachte verbleef in Rotterdam. Via rechercheonderzoek is de politie bij de verdachte uitgekomen. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte in deze zaak.