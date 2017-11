Foodwatch: Aldi verkocht XXL plofkipschnitzels als ‘verantwoord’

Dit erkent Aldi na een klacht van foodwatch. De misleidende schapkaartjes die claimen dat de XXL plofkipschnitzels verantwoord zijn en één Beter Leven ster van de Dierenbescherming hebben, zijn inmiddels verwijderd, zo geeft Aldi aan. De campagne waarin tientallen producten met keurmerken werden gepromoot, is inmiddels afgelopen. De website waar op de pagina van de schnitzels ook een Beter Leven keurmerk werd getoond, wordt ‘per direct’ aangepast, belooft Aldi. foodwatch: “Anno 2017 een ‘XXL kipschnitzel’ verkopen, gemaakt van plofkip, is natuurlijk al erg onverantwoord. Een ‘verantwoord’ schapkaartje erbij plakken is dubbel onverantwoord en ronduit misleidend. ”

foodwatch was achter de foute ‘verantwoord’ claim gekomen tijdens een reguliere winkelcontrole en sprak Aldi op de misleiding aan. Aldi liet dezelfde dag nog weten de fout te erkennen, gaf aan dat sprake was van een vergissing in haar ‘verantwoord & voordelig’ campagne. De fout met het Beter Leven keurmerk op de website zal ‘per direct’ worden gecorrigeerd. De campagne ‘verantwoord & voordelig’ is inmiddels afgelopen. De XXL kipschnitzels worden samen in een doos verkocht met XXL varkensschnitzels die wel één ster Beter Leven van de Dierenbescherming hebben.

Bij het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming zijn maximaal drie sterren te verdienen. Eén ster Beter Leven betekent dat alleen de meest ernstige problemen uit de vee-industrie zijn aangepakt. Varkens krijgen dan bijvoorbeeld 1 m2 in plaats van 0,8 m2 leefruimte, castreren is verboden en er geldt een maximale duur voor het veetransport van 6 tot 8 uur. Twee en drie ster Beter Leven varkens hebben het aanzienlijk beter. Biologische varkens krijgen drie Beter Leven sterren. Het meeste varkensvlees in de Nederlandse supermarkten heeft één ster Beter Leven.