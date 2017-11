Belangrijke getuige in proces tegen Holleeder plotseling dood door bizar visongeluk

Een Turks-Nederlandse drugshandelaar die onder meer getuige is in een zaak tegen Willem Holleeder is zondag geëlektrocuteerd bij het vissen.

Het gaat om Hidr Korkmaz, die getuige was in verschillende grote rechtszaken. Dit heeft Openbaar Ministerie (OM) aan de lokale zender AT5 bevestigd. Korkmaz kreeg het ongeval ergens in Oost-Europa, waar hij een teruggetrokken bestaan leidde. Het ongeluk gebeurde doordat zijn vislijn bij het uitwerpen een elektriciteitspaal zou hebben geraakt. Een woordvoerder van het OM tegen de lokale omroep: 'De lokale overheid gaat uit van een tragisch ongeval. Daar twijfelen we niet aan, maar we kunnen het niet bevestigen.'

Bescherming overheid

Korkmaz was een drugshandelaar in de Amsterdamse onderwereld en had daarin een goed netwerk. Hij werd onder andere ingezet als getuigen in het proces tegen Willem Holleeder, maar die zaak loopt nog.Korkmaz heeft - net als andere getuigen - verklaard dat Holleeder opdrachtgever was van verschillende liquidaties. In Korkmaz zag het OM een betrouwbare getuige, omdat hij niet om geld of strafvermindering vroeg. Het OM wil niet ingaan op de vraag of Korkmaz op het moment van overlijden nog beschermd werd door de Nederlandse autoriteiten., aldus de lokale omroep.

Bewijslast

Volgens het OM heeft de dood van Korkmaz geen gevolgen voor de bewijslast tegen Holleeder. Woordvoerder tegen de omroep: 'Vooralsnog gaan we ervan uit dat er geen grote nadelige gevolgen zijn',