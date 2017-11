'Nagellakheld Tijn Kolsteren benoemd tot ere-Brabander'

De jongen, die dit jaar op zesjarige leeftijd overleed, zal postuum worden geëerd door de commissaris van de koning, Wim van de Donk. Dat zal plaatsvinden tijdens een diner in kasteel Helmond, waar tevens de Brabander van het Jaar 2017 bekend wordt gemaakt. Dit meldt Omroep Brabant woensdag.

Ere-Brabander

De kleine Tijn was zelf ernstig ziek, maar wist met zijn nagellakactie voor het goede doel heel veel geld op te halen. Helaas overleed hij op zesjarige leeftijd aan hersenstamkanker, maar voor zijn inzet voor anderen wordt Tijn, vertegenwoordigd door zijn ouders, benoemd tot ere-Brabander.

Glazen Huis

Tijn vertelde in december 2016 bij het Glazen Huis in Breda over zijn ziekte en vroeg of hij nagels mocht lakken om daarmee geld op te halen voor andere zieke kinderen. de actie sloeg enorm aan, veel Nederlanders lieten hun nagels lakken voor geld en Tijn haalde zo 2,5 miljoen euro op.

De vader van Tijn, Gerrit Kolsteren, vindt het pracht dat zijn zoon nu hiervoor geëerd wordt. Tegen Omroep Brabant zegt hij: 'Dit is heel bijzonder. Je wordt er zo weer aan herinnerd hoe groot de actie van Tijn was. Het laat zien dat hij heel veel mensen bereikt heeft. Iedereen kent zijn naam nog, dat is heel mooi.'