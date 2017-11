Op hol geslagen kerkklok teken van GOD? of Gewoon Overlast Dronten

De bel in de Ludgerustoren was om 01.00 uur door een storing spontaan gaan luiden en kon in eerste instantie niet tot stilte worden gebracht.

Uiteindelijk werd ook de politie bij de 'openbare verstoring' betrokken. Maar ook die had de klok niet zomaar stil. Zo bleek de afstandsbediening voor de klok niet te werken, was er geen juiste sleutel om in de kerktoren te komen en was de contactpersoon onbereikbaar.

Uiteindelijk is een slotenmaker ter plaatse gekomen om de deur van de kerktoren te openen. Nadat de stroom van de toren was afgehaald kon Dronten rond 03.00 weer rustig gaan slapen.