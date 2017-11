Klant valt nietsvermoedende pizzabezorger aan en steelt zijn geld

Geen haar op het hoofd van de pizzakoerier die er dinsdagavond aan dacht z’n portemonnee af te staan aan de man wiens eten hij net had afgeleverd. Maar ook de grijpgrage klant bleek volhardend. Toen hij de beurs niet uit de handen van de bezorger kreeg getrokken, besprong hij hem. Het geld dat op de grond viel, griste hij weg. De politie is op zoek naar de dief.

Detailopname surveillancewagen

Portemonnee

Rond acht uur die avond reed de bezorger nietsvermoedend aan naar de Zeisstraat. Daar wachtte een man hem op, die zei dat hij de bestelling had gedaan. De man nam zijn pizza aan en betaalde met een bankbiljet. De koerier pakte zijn portemonnee voor wisselgeld en op dat moment probeerde de klant de portemonnee af te pakken. Dat mislukte. Dus besprong hij de koerier en samen vielen ze op de grond. Tijdens hun worsteling, viel het muntgeld van de pizzabezorger op straat. Het slachtoffer rukte zich los en belde bij een huis aan voor hulp. De dief zag zijn kans schoon, raapte het geld op en rende weg. De bezorger geschrokken en met een zeer been en gescheurde jas achterlatend.

Onderzoek

Agenten die werden gealarmeerd, gingen direct naar de Zeisstraat toe. Onderzoek leidde nog niet tot een aanhouding. Heeft u iets gezien of gehoord van de overval? Of heeft u andere informatie die de politie kan helpen bij haar onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000. De verdachte is ongeveer 1.70 meter, heeft een donkere huidskleur en kort donker haar. Hij droeg zwarte kleding en had een zwarte pet of muts op zijn hoofd.

