Man perst met naaktfoto's vrouwen af en laat ze prostitueren

Datingapps

De verdachte had profielen op verschillende datingapps en ging sluw te werk. Hij knoopte online gesprekken met de vrouwen aan en won hun vertrouwen. De man vroeg naar enige tijd om naaktfoto’s en bood geld om seks met de vrouwen te hebben. Vervolgens sprak hij in Breda met ze af, maar hij kwam vervolgens zelf niet opdagen.

Geld afdragen

Wel stuurde hij andere mannen naar Breda toe, waarmee enkele van de vrouwen dan seks moesten hebben. Het geld moesten zij dan afdragen aan de verdachte. Deden ze dat niet dan zou de man hun naaktfoto’s op internet zetten. Niet alle vrouwen gingen hier in mee.

Meldingen en aangiften

Een aantal van zijn slachtoffers heeft inmiddels aangifte gedaan. Ze zijn onder ander afkomstig uit Hoogvliet, Rotterdam, Kerkrade, Groningen en Den Helder. Team mensenhandel wist de verschillende zaken aan elkaar te linken en kwam bij de 29-jarige Bredanaar uit. De man is aangehouden en er wordt verder onderzoek door het team naar de zaak gedaan. Naast afpersing wordt hij er van verdacht enkele van de slachtoffers gedwongen in de prostitutie te hebben gebracht of hier een poging toe heeft gedaan.

Liefde maakt blind

De politie wil meisjes en vrouwen die zich in de digitale datingwereld begeven met nadruk adviseren altijd alert te zijn wanneer zij nieuwe mensen ontmoeten. Hoewel de overgrote meerderheid van de mensen die daten via internet oprechte bedoelingen hebben, is het zaak bedacht te zijn op mannen met andere motieven. Zeker de gratis -en daardoor laagdrempelige- datingapps zijn voor hen een onuitputtelijke bron van potentiële slachtoffers. Dit soort oplichters zijn zéér gewiekst en weten met hun gladde praatjes hun slachtoffers vakkundig om te tuin te leiden, met alle gevolgen van dien. De politie roept slachtoffers met klem op om in dit soort gevallen altijd aangifte te doen.