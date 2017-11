GGZ is de administratie regelgekte rondom patiënt meer dan zat

De regelgekte is doorgeslagen in de GGZ. Onder de slogan 'Minder regelgekte' meer zorg' start GGZ Nederland samen met de sector vandaag een campagne om de administratieve lasten met de helft te verminderen.

Volgens GGZ Nederland besteden hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg bijna een derde van hun dag aan administratief werk. Het hart van de campagne is het manifest met 7 uitgangspunten zoals GGZ vindt dat er in de ggz gewerkt moet worden. Uit het manifest volgt een reeks activiteiten in 2018, waarmee GGZ de lastendruk daadwerkelijk wil verminderen.