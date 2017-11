Politie start onderzoek na ruwe aanhouding Tilburgse scholieren

De politie greep gisteren in nadat bij de school zich een groep van zo'n honderd man had verzameld voor een grote vechtpartij. De drie jongens in de leeftijd van 14, 15 en 16 werden aangehouden omdat ze het bevel om te vertrekken van de politie hadden genegeerd. Op diverse filmpjes is te zien hoe één van de jongens door een agent onderuit wordt geschopt.

Tegenover Omroep Brabant zegt een politiewoordvoerder: "Ik kan me voorstellen dat de beelden heftig over kunnen komen als je ze zo ziet, maar ik begreep van de collega's dat de sfeer zeer grimmig was en de spanning hoog opliep. Er werden zeer grove beledigingen geuit. Wij waren daar om de rust te laten terugkeren".

"Het is alleen te vroeg om te zeggen of die aanhoudingen goed of fout zijn gegaan. Dat is niet enkel en alleen aan de beelden te zien. Dat moet uit onderzoek en evaluatie blijken."

De school heeft nog niet op alle commotie gereageerd.