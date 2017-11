'Nederlandse fregatten kunnen nauwelijks vechten'

De fregatten kampen met continue problemen op gebied van voortstuwing, sensoren en wapens. Dat levert in bepaalde gevallen snelheidsbeperkingen waardoor de fregatten niet sneller kunnen varen dan 20 knopen (37 kilometer per uur). Een ander niet onbelangrijk punt is de luchtverdediging, zoals de APAR en sommige schepen kunnen niet met een helikopter opereren door technische mankementen aan het schip. Dit is slechts een kleine selectie uit de reeks van defecten die bij marineschepen.nl bekend is. Voor sommige schepen is die lijst schrikbarend lang.

Opvallend is te noemen dat schepen vaak weer op zee worden gestuurd terwijl systemen niet werken. Dat komt omdat systemen onderling van het ene op het andere fregat worden uitgewisseld om de 'vaart erin te houden'. Doordat de schepen dankzij alle voortstuwingsbackups toch kunnen varen en van buitenaf niet te zien is wat wel en niet werkt, lijkt het voor de buitenwereld alsof er niets aan de hand is en de marine gewoon functioneert.

Waar dit eerder nog noodoplossingen waren, lijken ze nu de nieuwe standaard geworden, hetgeen weer dodelijk is voor de motivatie van personeel, zo schrijft de site.