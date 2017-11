Lichaam vermiste Portugese vrouw gevonden bij Starnmeer

De politie doet sinds 28 augustus jl. uitgebreid onderzoek naar de vermissing van de 48-jarige Portugese Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana uit Den Haag en is een Team Grootschalige Opsporing gestart. Op woensdag 11 oktober is in dit onderzoek al een 43-jarige man uit Den Haag aangehouden op verdenking van moord c.q. doodslag, deze verdachte zit nog steeds vast. De recherche heeft aanwijzingen dat deze 43-jarige verdachte, partner van de vermiste vrouw, betrokken is bij haar verdwijning.

Onderzoeken op het water

Het onderzoeksteam heeft al eerder gezocht in het water en deed dat in het water langs de Neherkade (Laakhaven) in Den Haag en in de Handelskade en de Vliet in Rijswijk. Ook op dinsdag 14 november heeft de zoeking in het water van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer in samenwerking met het Landelijk Team Onderwater Zoekingen (LTOZ) plaatsgevonden. Door uitgebreid en nauwkeurig recherchewerk de afgelopen weken is de locatie waar dinsdag werd gezocht in beeld gekomen.

Sectie

Vandaag, donderdag 16 november, wordt sectie verricht op het lichaam. Daaruit zal ook de mogelijke doodsoorzaak moeten blijken. De politie is bezig om op basis van sporen en getuigen de ware toedracht van haar overlijden te achterhalen Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken worden verzocht zich te melden.