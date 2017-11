Bestuurder bestelauto had engeltje op schouder

De man reed vanuit Burgerbrug over de Pettermerweg in Schagen toen er vanuit tegenovergestelde richting een vrachtwagen met zeil afgedekte afvalcontainer, hem passeerde. Op dat moment verloor deze een houten balk die door de voorruit van de bestelbus ging. Wonder boven wonder kwam de bestuurder met de schrik vrij. De bestelauto is door een bergingsbedrijf afgesleept. De politie onderzoekt de zaak.