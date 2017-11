'Politie-heli's vliegen vaak uit om niets'

Normaliter worden politieheli's alleen ingezet bij zogeheten High Impact Crimes (HIC's), zoals woninginbraken, straatroven en overvallen. Maar volgens de vliegers moet men wel onnodige vlieguren maken om het volgend jaar genoeg budget te krijgen. In de praktijk assisteren de helikopters dus ook bij kleinere misdrijven.

Operatie zoekgeraakte fietsbel

'We zijn weleens naar Brabant gestuurd, omdat daar mogelijk paardenzadels waren gestolen', zegt een vlieger. 'Operatie zoekgeraakte fietsbel, noemden wij dat soort meldingen altijd', vult een voormalig collega aan. 'Vanuit de meldkamer wordt er vaak gezegd: 'Ga maar, want jullie zijn toch in de lucht. Ze vergeten alleen dat wij ook onze rust moeten pakken en na twee uur moeten tanken.'

'Moeten we daarvoor mensen uit hun slaap houden'

Volgens de vliegers ontstaan er door deze aanpak onveilige situaties omdat vliegen mentaal en fysiek erg zwaar is. Daarnaast delen vliegers de geluidsoverlast die burgers soms ervaren als gegrond. 'Wij kunnen een heel goede bijdrage leveren aan het opsporen van verdachten, maar te vaak denk ik bij een melding: 'Moeten we daar mensen voor uit hun slaap houden?'

De (oud-)helikoptervliegers willen anoniem blijven uit angst voor represailles van hun (voormalige) werkgever.

Fout bij 'gewone agenten' in meldkamer

Volgens hen zit de kern van het 'probleem' bij de verhuizing van de meldkamer naar Driebergen in 2012. Voor die tijd namen de zogeheten 'waarnemers', die met de twee vliegers meevliegen, de meldingen op. Sinds enkele jaren wordt dat gedaan door 'gewone' agenten in de meldkamer in Driebergen. 'Zij hebben geen verstand van heli’s en sturen je op van alles af. Maar je kunt je afvragen of je bij een gestolen fiets een helikopter moet inzetten', zegt een oud-vlieger.

'Geld over de balk'

Volgens de (oud-)vliegers is de afdeling helikopters (inclusief ondersteuning van zo'n 110 mensen) een van de duurste politie-eenheden. Er zijn acht helikopters, die meestal op Schiphol en Rotterdam The Hague Airport staan. Een helikoptervlucht kost per keer 2000 tot 3000 euro. 'Dat is allemaal belastinggeld. Als het wordt uitgegeven aan de bestrijding van zware criminaliteit is dat geen enkel probleem, maar nu wordt er echt geld over de balk gegooid.'