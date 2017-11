Man rijdt in op politie

Omstreeks 20.50 uur was de politie aanwezig in de omgeving van het Gildeplein in Heemskerk. Op de Ganzenveer stond een personenauto waarvan de verlichting aanstond geparkeerd op een invalidenparkeerplaats. De politie zag dat een man op de auto afliep waarna een tas werd overgedragen. Vervolgens liep de man weer weg, waarna de auto in beweging kwam.

Om de auto en de inzittenden te kunnen controleren, gaf een politiebiker een stopteken. De bestuurder negeerde dit stopteken echter en de politieman moest zien weg te komen, omdat de auto recht op hem af kwam.

De bestuurder van de auto ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor. Hij kon korte tijd later op de A9 bij de afslag Castricum aan de kant worden gezet.

Beide inzittenden zijn aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De tas is niet meer in de auto aangetroffen.