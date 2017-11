Man (23) krijgt 5 jaar cel voor verkrachting 12-jarig meisje in trein

Donderdag heeft de rechtbank Overijssel een 23-jarige man uit Vleuten veroordeeld tot 5 jaar cel nadat de man schuldig is bevonden aan de verkrachting van een destijds 12-jarig meisje in de trein tussen Zwolle en Nijmegen op 6 mei 2015. 'Daarnaast wordt hij veroordeeld voor het maken en in bezit hebben van kinderporno', zo laat de rechtbank Overijssel donderdag weten.

Verkrachting

Volgens de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de man het, toen 12-jarige, meisje in het toilet van een trein heeft verkracht. Hij heeft haar met een ‘spannend’ verhaal over veel-geld-verdienen naar het station in Zwolle gelokt en haar daar een trein in geduwd en vervolgens een wc in getrokken. In de trein-wc heeft hij haar gedwongen tot allerhande seksuele handelingen. Vervolgens heeft hij het meisje zonder geld en zonder telefoon achtergelaten in de trein.

Straf vermeerderende factoren

Bij het bepalen van de straf en de hoogte daarvan, houdt de rechtbank rekening met de ernst van de bewezenverklaarde feiten, met de wettelijke strafmaxima en de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. De rechtbank neemt als straf vermeerderende factoren in het bijzonder in aanmerking de jonge leeftijd van het slachtoffer, de bijzonder schadelijke gevolgen voor haar en de zeer vergaande aard van de gedragingen.

Grove inbreuk integriteit slachtoffer

De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij zich heeft laten leiden door zijn eigen seksuele verlangens. Hij heeft grove inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het minderjarige meisje, dat nog altijd de gevolgen van het gebeurde ondervindt.

Ook de houding van verdachte ter terechtzitting ten opzichte van het ten laste gelegde, de slachtoffers en de strafzaak in het algemeen is kwalijk te noemen. Hij heeft geen enkel inzicht getoond in zijn handelen noch enige verantwoordelijkheid genomen voor het gebeurde. Integendeel, hij legt - in zijn versie van de gebeurtenissen - de verantwoordelijkheid geheel bij het meisje.

Doordat de man weigert om mee te werken aan het psychologisch onderzoek heeft de rechtbank slechts beperkt inzicht kunnen krijgen in de persoon van verdachte c.q. de eventuele noodzaak tot behandeling. Voor nader onderzoek bestaat onvoldoende concrete aanleiding.

Kinderporno

Daarnaast heeft verdachte kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit gehad en vervaardigd. Hierop is een destijds 14-jarig meisje te zien dat gedurende 3 dagen bij verdachte in huis verbleef.

Straf

De rechtbank veroordeelt de 23-jarige man uit Vleuten tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 5 jaar voor verkrachting en voor het vervaardigen en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen. Daarnaast moet de man een schadevergoeding van ruim 10-duizend euro aan het slachtoffer van de verkrachting betalen.