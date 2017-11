Schutter te voet gevlucht na schietincident Heerlen

'Rond 19.30 uur werd iemand beschoten waarna de schutter er te voet vandoor ging richting de Varenbeek. Niemand raakte gewond', zo meldt de politie donderdagavond.

Recherche

'De recherche stelt een onderzoek in om te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is en wat het motief is geweest', aldus de politie. Mogelijk zijn er mensen die iets hebben gezien of meer weten over dit misdrijf. De politie vraagt hen om contact op te nemen via het online tipformulier of te bellen via 0900-8844. Tips zijn ook anoniem welkom via 0800-7000.