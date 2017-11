Vrouw aangehouden voor steekincident

Een 29-jarige vrouw stak in de nacht van donderdag op vrijdag een andere vrouw in haar pols. De politie hield de verdachte aan en het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Op de Wevershoekstraat in Rotterdam stonden twee auto’s geparkeerd, met daaromheen meerdere mensen. Omdat dit de aandacht van de agenten trok, namen zij een kijkje en waren precies op tijd. Er had net een ruzie plaatsgevonden, waarbij een vrouw in haar pols was gestoken door een andere vrouw. Op aanwijzingen van de betrokken personen, kwamen de agenten uit bij een 29-jarige vrouw uit Breda. Ze vonden een mes bij haar en hielden haar aan. Het slachtoffer, een vrouw van 28 uit Rotterdam, is overgebracht naar het ziekenhuis en wordt geopereerd. De ruzie had te maken met onderlinge relaties.