Arrestatieteams verrichten in Amsterdam 8 aanhoudingen in drugsonderzoek

Afgelopen woensdag heeft de politie in Amsterdam acht mannen aangehouden in een grootschalig drugsonderzoek.

'Het gaat om vier Nederlanders, drie Ieren en een Belg. Zij werden op verschillende locaties in Amsterdam door arrestatieteams aangehouden', zo laat de politie vrijdag weten.

Dublin

De aanhoudingen zijn onderdeel van een internationale politieactie, waarbij ook in het Ierse Dublin aanhoudingen werden verricht. Naast de acht aanhoudingen zijn in twee woningen in Amsterdam-Zuidoost ruim anderhalve ton aan contanten, 175 kilogram softdrugs en een computer die bitcoins genereerde in beslag genomen.

Rechtshulpverzoek

De politie kwam de mannen op het spoor na een rechtshulpverzoek uit Ierland. Op basis van het verzoek werd een Amsterdams deelonderzoek gestart. De recherche kreeg tijdens dit onderzoek de verdachten in beeld.

Ierland

De politie zet in samenwerking met de Ierse autoriteiten het onderzoek onverminderd voort. Pim Jansonius, vanuit de eenheidsleiding verantwoordelijk voor Opsporing, spreekt van een mooie aanhouding. 'De samenwerking met de Ierse collega's is erg goed. Ons signaal naar buitenlandse criminelen is heel nadrukkelijk 'Amsterdam is not the place to be'. Degene die deze boodschap niet begrijpt, wordt opgespoord en overgeleverd aan de Ierse autoriteiten.'