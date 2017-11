Celstraf en TBS geëist voor ontvoeren en hersenspoelen minderjarige jihadbruid

Vijf jaar cel

'Mocht de rechtbank geen TBS willen opleggen, dan eist het OM een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar', zo laat het OM vrijdag weten. 'Het onttrekken van een minderjarig meisje aan het gezag, het proberen haar zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, haar wederrechtelijk van de vrijheid te beroven en dit alles met het doel haar mee te nemen naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij de gewapende strijd, dat zijn zeer ernstig feiten,' betoogde de officier van justitie vandaag ter zitting.

Antwerpen

Het minderjarige meisje was onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst in een gesloten instelling en is verschillende keren vermist geweest. Later bleek dat ze was meegenomen naar Antwerpen door de verdachte. Ze verbleef daar in de periode juli – augustus 2016 drie weken in twee verschillende appartementen, waar zij niet zonder hem weg mocht. Hij dreigde haar moeder iets aan te doen als zij dat wel zou doen.

Zware mishandeling

Tijdens haar verblijf in Antwerpen is ze ook grof mishandeld. Hij heeft haar meermalen geslagen met een leren riem op haar blote onderlijf geslagen, haar keel dichtgeknepen en de riem van een badjas om haar mond gedaan zodat ze niet kon schreeuwen.

Jihadbruid

De verdachte had plannen om met haar naar Syrië te gaan om daar mee te strijden met IS. 'Hij probeerde haar te hersenspoelen door haar filmpjes te laten zien over IS en er veel over te praten met haar. Hij had zelfs een kachel op diesel zoals die ook in Syrië worden gebruikt. Hij bracht boekjes mee zodat zij Arabisch kon leren en regelde een vals identiteitsbewijs voor haar, 'aldus de officier. 'Daarnaast is hij met haar een islamitisch huwelijk aangegaan zodat hij haar als jihadbruid mee kon nemen naar Syrië.'

TBS

Het Openbaar Ministerie eist naast de gevangenisstraf oplegging van de maatregel TBS omdat uit zijn strafdossier en rapportages van de psycholoog en de psychiater een zorgelijk beeld van hem naar voren komt. Ook al heeft hij elke medewerking bij een onderzoek naar zijn persoonlijkheid geweigerd, het OM ziet voldoende onderbouwing dat hij lijdt aan een gebrekkige ontwikkeling.

'Uit de eerdere rapporten, zijn strafblad en ook uit deze zaak, blijkt een hoog gevaar voor herhaling. Dit lijkt te worden bevestigd doordat hij, na zijn schorsing eind mei dit jaar, opnieuw is aangehouden in een zaak van mishandeling en verkrachting van een andere vrouw. Een mindere maatregel dan TBS is geen optie omdat niet te verwachten valt dat deze verdachte mee zal werken aan enige voorwaarden,' besloot de officier van justitie haar betoog. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.