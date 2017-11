Veroorzaker dodelijk ongeval Loosdrecht in hoger beroep

De rechtbank Midden-Nederland heeft vrijdag in de zaak van het dodelijke verkeersongeval in Loosdrecht in maart 2016, waarbij een 19-jarige vrouw is omgekomen, een 54-jarige man uit Loosdrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en de maximale rijontzegging van 5 jaar. De 54-jarige man heeft aangegeven in hoger beroep te gaan.

'Hij veroorzaakte vorig jaar in Loosdrecht het dodelijk ongeval. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van roekeloos rijgedrag. Zijn 33-jarige zoon is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur en een rijontzegging van 1 jaar voor het veroorzaken van gevaar op de weg', zo meldt de rechtbank vrijdag.

Wedstrijd

Vader en zoon reden op 16 maart 2016 in aparte auto’s in het donker over onoverzichtelijke wegen in de bebouwde kom. De vader reed in een Porsche, de zoon in een Mini. Op een stuk van 3 kilometer is soms door zowel de 54-jarige man als de 33-jarige man extreem snel gereden. Bovendien had het rijgedrag van de mannen een wedstrijdmatig karakter.

Roekeloosheid

De 54-jarige man was onder invloed van alcohol. Op het stuk van 3 kilometer remden de mannen op bepaalde momenten af, bijvoorbeeld bij een flitspaal, waarna zij de bewuste keuze maakten om de snelheid weer op te schroeven.

De 54-jarige man reed met hoge snelheid een 19-jarige vrouw aan die vanuit een oprit de weg op kwam. Zij raakte ernstig gewond en overleed twee weken later in het ziekenhuis. De rechtbank kwalificeert dit als roekeloos rijgedrag. Dit is de zwaarste vorm van schuld in de Wegenverkeerswet.

Gevaar op de weg

De 33-jarige zoon wordt vrijgesproken van dood door schuld. De rechtbank stelt vast dat hij wel heeft bijgedragen aan het verwerpelijke rijgedrag van zijn vader, maar niet zodanig dat het ongeval en dood aan hem zijn toe te rekenen. Wel is het rijgedrag van de man aan te merken als het veroorzaken van ernstig gevaar op de weg.

Strafmaat

Bij het bepalen van de hoogte van de straf neemt de rechtbank onder andere mee dat de 54-jarige man – tegen een stortvloed aan bewijs - blijft ontkennen dat hij met een extreem hoge snelheid reed. Ook het feit dat hij al vijf keer eerder is veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol laat de rechtbank meewegen.

Omdat de rechtbank de zoon vrijspreekt van dood door schuld is er bij de 54-jarige geen sprake van het strafverzwarende ‘medeplegen’. De rechtbank wijkt daarom enigszins af van de eis van de officier van justitie.

Hoger beroep

De 54-jarige man heeft aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank.