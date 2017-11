Cel en TBS voor Pool die willekeurige vrouw doodstak

Doodslag

'De verdachte heeft een uitgebreid verleden met psychotische klachten. Hij was ten tijde van het steekincident gestopt met het innemen van zijn antipsychotische medicijnen', aldus de rechtbank. Op de betreffende dag liep hij rond het station van Utrecht Centraal. Hij had een pleister op zijn neus en een blauwe hoofdband om zijn oren. Dat deed hij om te voorkomen dat anderen zijn neus of oren zouden kunnen vervormen, zo verklaarde hij. Op de Croeselaan heeft hij met een mes in het voorbijgaan een 41-jarige vrouw neergestoken.

Schizofreen

De deskundigen concluderen dat er bij de man sprake is van schizofrenie. De man was volgens de deskundigen op het moment van het steekincident in een zeer verwarde, psychotisch toestand. Die psychose heeft een allesoverheersende invloed gehad op zijn gedrag. Deskundigen adviseren om de verdachte vooral te behandelen voor zijn schizofrenie. Dit is een complexe en langdurige behandeling. De rechtbank acht de verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar en legt daarom tbs met dwangverpleging op.

Strafmaat

Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van 9 jaar. Het OM verwijt de verdachte dat hij zijn medicijnen niet had ingenomen. De rechtbank concludeert echter op basis van het rapport van de deskundigen dat het niet innemen van zijn medicijnen juist onderdeel van zijn ziekte is. De rechtbank houdt daar in sterke mate rekening mee bij het opleggen van de straf en wijkt daarom af van de eis van de officier van justitie.

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank verzocht om na tweederde van de gevangenisstraf al te starten met de tbs, zodat de gevangenisstraf feitelijk 6 jaar zou duren. De rechtbank bepaalt dat de verdachte de volledige gevangenisstraf van 3 jaar moet uitzitten voordat er gestart wordt met de tbs-maatregel. Daarnaast moet de verdachte de nabestaanden een schadevergoeding van ruim 200.000 euro betalen.