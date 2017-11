Spoorbrug Utrecht millimeter voor millimeter op zijn plek geschoven

Vandaag legt ProRail een nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. 'Dat wordt een spannend karwei, want de brug weegt ruim 3000 ton', zo heeft ProRail bekendgemaakt.

Drie bruggen op een rij

De gigantische spoorbrug werd al eerder in delen over het water naar Utrecht vervoerd, daar is de brug in elkaar gezet en afgebouwd door de combinatie HSM Steel Structures en BAM Infra b.v.

Op vrijdag 17 november komt de volledige brug in beweging: op 640 wielen gaat de brug van de voorbouwlocatie over een speciaal aangelegde weg naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Op zondag 19 november gaat de brug met behulp van een ponton naar zijn definitieve plek, tussen twee bestaande bruggen in.

Gewicht en afmetingen

Gewicht van de brug: ruim 3000 ton. Lengte: 170 meter. Hoogte: 29 meter. Breedte: 15 meter. De nieuwe spoorbrug komt uiteindelijk zo'n tien centimeter naast de oude te liggen. Een precisiewerkje dus.

Ruimte voor meer treinen

De nieuwe spoorbrug is in april 2018 klaar voor de eerste treinen. Aansluitend gaat de naastgelegen ‘oude’ spoorbrug zeven maanden buiten bedrijf voor een opknapbeurt.

Oude brug stiller gemaakt

De huidige doorvaarhoogte gaat met 25 centimeter omhoog en de oude brug wordt stiller gemaakt. In december 2018 is het dan zover: voor het eerst kunnen treinen de oversteek maken over elk van de vier sporen. En daarmee is de spoorverdubbeling tussen de stations Utrecht Centraal en Leidsche Rijn een feit.

Animatie:

Live: